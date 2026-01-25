Haos u Njujorku: Ulice zatrpane snegom; Blokaderi u neverici FOTO/VIDEO

Najmanje pet osoba preminulo je u gradu Njujorku tokom vikenda usred niskih temperatura i snega, izjavio je danas gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

Guvernerka Njujorka Keti Hokul rekla je da je ovo jedna od najhladnijih zima u poslednjih nekoliko godina, a stanje u saveznoj državi nazvala opasnim. "Iako još ne znamo uzroke smrti, ovo je snažan podsetnik koliko je ekstremna hladnoća opasna i koliko su mnogi naši sugrađani, posebno beskućnici, ranjivi", rekao je Mamdani, prenosi NBC Njuz. U gradu Njujorku sneg pada od ranih jutarnjih sati, a očekuje se oko 28 centimetara snežnog pokrivača. Kako se može videti na