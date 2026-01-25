"Bićete smenjeni ako opet ne budete spremni za sneg": Vučić poručio nadležnima da se pripreme za novi ledeni talas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je današnjoj vanrednoj sednici Vlade Srbije na poziv premijera Srbije Đure Macuta kada je razgovarao sa svim ministrima o brojnim važnim temama za funkcionisanje države, a posebno se osvrnuo na nespremnost nadležnih organa u prvom ledenom talasu koji je okovao Srbiju sve do sredine januara.

Meteorolozi najavljuju novi ledeni talas u drugoj polovini februara, a predsednik Srbije je zapretio da će biti smenjeni svi odgovorni ako se ponovi ista situacija. "Svi koji budu odgovorni za nepripremljen sistem biće smenjeni većinom koju imamo. Imaćemo ponovo hladno vreme. Ako ne bude bilo drugačije, većinom koju imamo u skupštini biće smene ministara. Samo da to imate u vidu. Tako da spremite se za sedam, osam dana. Samo nemojte da mi pričate da drveće nije