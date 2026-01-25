Vlada usvojila zaključak o ključnim sektorima: Među prioritetima vraćanje vojnog roka

Nova ekonomija pre 1 sat
Vlada usvojila zaključak o ključnim sektorima: Među prioritetima vraćanje vojnog roka

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je na tematskoj sednici Vlade, kojoj je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, donet zaključak o pet ključnih sektora kojima će se članovi Vlade u narednom periodu posebno posvetiti, a to su oni u oblasti energetike, obrazovanja i nauke, zdravstva i vojnoj oblasti.

Macut je, u zaključku sednice, kazao da je tih pet elemenata savetovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Zaključci su i da se u budućem periodu radi na energetskim pitanjima, obrazovanju i nauci, zdravstvu i vojnim pitanjima, odnosno uspostavljanje strukturnih elemenata za uvođenje i služenje vojnog roka i osavremenjivanje i osnaživanje vojske“, rekao je Macut. Na sednici otvorenoj za javnost, koja je trajala oko sat i po, pored ostalog bilo je reči o rešavanju
Macut traži produženje roka za upis nelegalnih objekata

Macut traži produženje roka za upis po zakonu „Svoj na svome“

Sednica Vlade o strateškim pitanjima; Vučić: Svet je na prelomnoj tački, Srbija mora da nađe svoje mesto

Vučić: Svet na prelomnoj tački, za očuvanje mira u Srbiji potrebno angažovanje svih organa

Vučić: Dešavaju se velike promene u svetu

Na sednici Vlade na tapetu ministri i direktori javnih preduzeća, a niko ne pominje vanredne izbore

Pun angažman države i smene "neradnih" ministara: Šta je Vučić sve poručio na tematskoj sednici Vlade Srbije?

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijePredsednik SrbijezdravstvoTrajalTrayalĐuro Macut

Macut traži produženje roka za upis nelegalnih objekata

Vučić i potčinjeni: Psihoperformans i postrojavanje

Ko je Manja Grčić, super-kandidatkinja režima za direktorku RTS-a

Đilas: Ne znam šta da podržim kod studentske liste

Macut traži produženje roka za upis po zakonu „Svoj na svome“

