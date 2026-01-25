Vlada usvojila zaključak o ključnim sektorima: Među prioritetima vraćanje vojnog roka

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je na tematskoj sednici Vlade, kojoj je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, donet zaključak o pet ključnih sektora kojima će se članovi Vlade u narednom periodu posebno posvetiti, a to su oni u oblasti energetike, obrazovanja i nauke, zdravstva i vojnoj oblasti.

Macut je, u zaključku sednice, kazao da je tih pet elemenata savetovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Zaključci su i da se u budućem periodu radi na energetskim pitanjima, obrazovanju i nauci, zdravstvu i vojnim pitanjima, odnosno uspostavljanje strukturnih elemenata za uvođenje i služenje vojnog roka i osavremenjivanje i osnaživanje vojske“, rekao je Macut. Na sednici otvorenoj za javnost, koja je trajala oko sat i po, pored ostalog bilo je reči o rešavanju