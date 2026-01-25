Da li je Vučić shvatio da je preterano "utišan": Država kreće u progresivniju politiku za KiM ili ne?!

Pravda pre 1 sat  |  RTS
Da li je Vučić shvatio da je preterano "utišan": Država kreće u progresivniju politiku za KiM ili ne?!

Održana je tematska sednica Vlade Srbije, na kojoj su razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su građani birali Vladu da bi radila u njihovom interesu i zamolio premijera Đuru Macuta da ide u Skupštinu Srbije sa inicijativom za smenu onih ministara koji neće da rade. Predložio je da se formira operativni tim i ojačaju kapaciteti kako bi Srbija brže napredovala na evropskom putu. Posebno je zahtevao sastanak sa Srbima sa KiM, te se otvara pitanje da

Jedna od ključnih zamerki za rad vlade Srbije koja se da čuti je to da politika naspram Kosova i Metohije stagnira, te da je izdajnička i defetistička, a realno je nesumnjivo politika bez progresivnijih zahteva sa srpske strane. Defetistička i izdajnička, jer je srpska vlada - sledeći princip legaliteta - “dopustila” Prištini da sledi svoje banditske principe “nasilja, trikova, sile i prisile”, te da izbaci iz sistema ono što je garantovano Srbima. Ipak, u
