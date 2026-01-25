Veliki požar u Novom Pazaru lokalizovan, u toku dalje gašenje

Radio 021 pre 31 minuta  |  RTS
Veliki požar u Novom Pazaru lokalizovan, u toku dalje gašenje

Požar koji je juče izbio u magacinima u Novom Pazaru je lokalizovan, ali se i dalje gasi.

Očekuje se da uviđaj bude obavljen danas ili sutra, nakon čega bi trebalo da se zna i uzrok vatre. Načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru Darko Belić rekao je za RTS da će vatrogasci biti na licu mesta sve dok požar ne bude bio ugašen. "Mi ćemo gasiti požar do konačne likvidacije. Nadam se da će to biti u toku dana, ali sve do onog trenutka dok mi ne budemo 100 odsto sigurni, bićemo tu", naveo je Belić. Dodao je da su se u magacinu nalazili repro
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Belić: Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, uviđaj danas ili sutra

Belić: Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, uviđaj danas ili sutra

RTV pre 36 minuta
Požar u Novom Pazaru i dalje se gasi! Ogromna vatra "progutala" čitav magacin, vatrogasci neumorni: "Mi ćemo biti tu dok se…

Požar u Novom Pazaru i dalje se gasi! Ogromna vatra "progutala" čitav magacin, vatrogasci neumorni: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Blic pre 6 minuta
RTS: Požar u Novom Pazaru lokalizovan, ali su vatrogasci i dalje tu

RTS: Požar u Novom Pazaru lokalizovan, ali su vatrogasci i dalje tu

Danas pre 31 minuta
Vatrogasci i dalje gase požar u Novom Pazaru: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Vatrogasci i dalje gase požar u Novom Pazaru: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Euronews pre 36 minuta
Lokalizovan veliki požar u Novom Pazaru: Vatrogasci i dalje gase, ne napuštaju položaje, uviđaj danas ili sutra (foto)

Lokalizovan veliki požar u Novom Pazaru: Vatrogasci i dalje gase, ne napuštaju položaje, uviđaj danas ili sutra (foto)

Kurir pre 21 minuta
Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi: U magacinu se nalazili repro materijali i teksas

Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi: U magacinu se nalazili repro materijali i teksas

Newsmax Balkans pre 41 minuta
Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi: Očekuje se uviđaj

Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi: Očekuje se uviđaj

B92 pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNovi Pazarpožar

Hronika, najnovije vesti »

Belić: Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, uviđaj danas ili sutra

Belić: Požar u Novom Pazaru se i dalje gasi, uviđaj danas ili sutra

RTV pre 36 minuta
Napadnuti tinejdžeri na Voždovcu: Jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga

Napadnuti tinejdžeri na Voždovcu: Jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga

Nova pre 36 minuta
Požar u Novom Pazaru i dalje se gasi! Ogromna vatra "progutala" čitav magacin, vatrogasci neumorni: "Mi ćemo biti tu dok se…

Požar u Novom Pazaru i dalje se gasi! Ogromna vatra "progutala" čitav magacin, vatrogasci neumorni: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Blic pre 6 minuta
RTS: Požar u Novom Pazaru lokalizovan, ali su vatrogasci i dalje tu

RTS: Požar u Novom Pazaru lokalizovan, ali su vatrogasci i dalje tu

Danas pre 31 minuta
Vatrogasci i dalje gase požar u Novom Pazaru: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Vatrogasci i dalje gase požar u Novom Pazaru: "Mi ćemo biti tu dok se pojavljuje i zadnji plamičak vatre"

Euronews pre 36 minuta