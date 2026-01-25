Aleks Honold popeo se na „Tajpej 101“

Čuveni alpinista i slobodni penjač Aleks Honold popeo se na jedan najviših nebodera na svetu, u Tajpeju, glavnom gradu Tajvana bez užeta.

Penjanje koje je bilo zakazano za 24. januar bilo je pomereno zbog kiše. „Ludo“, rekao je Honold stojeći na vrhu zgrade „Tajpej 101“ sa panoramskim pogledom na grad, nakon što se popeo jutros po lokalnom vremenu. Dodao je da je pre uspona bilo veoma vetrovito i da je uspon uz zgradu visoku oko 510 metara bio izuzetno fizički zahtevan i da je veoma umoran. Uspon, koji je prenošen uživo na Netfliksu, trajao je nešto više od sat i po vremena. Prilikom početka