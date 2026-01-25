Najmanje 20 američkih država proglasilo vanredno stanje zbog nevremena

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Najmanje 20 američkih država proglasilo vanredno stanje zbog nevremena

VAŠINGTON - Najmanje 20 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje zbog nevremena i snežne oluje. Više od 180 miliona ljudi je u pripravnosti zbog masivne oluje koja se proteže od Novog Meksika do Mejna i očekuje se da ce paralizovati jug SAD ledom i snegom, prenosi ABC njuz.

Kako je navedeno, vanredno stanje proglasili su Alabama, Arkanzas, Delaver, Džordžija, Indijana, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Pensilvanija, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija. Glavni grad Vašington, koji pripada distriktu Kolumbija, takođe je proglasio vanredno stanje. Američki mediji navode da će nedelja 25. januar ostati upamćen kao jedan od dana sa najviše otkazivanja letova zbog
