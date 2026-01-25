Sraman potez agenta ICE: Aplaudirao dok njegov kolega puca na civile, opšti haos u Mineapolisu

U Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju se protesti zbog ubistva 37‑ogodišnjeg Aleksa Pretija u Mineapolisu, koje je izazvalo oštru političku i javnu reakciju širom zemlje.

Preti je ubijen 24. januara u sukobu sa saveznim imigracionim agentima tokom masovnih demonstracija protiv delovanja Agencije za imigraciju i carinu (ICE), što je izazvalo novi talas protesta i osuda u javnosti i među zvaničnicima. Pojavio se snimak koji je verovatno zgrozio čitavu naciju. Naime, agent ICE aplaudira svom kolegi dok puca na civile koji su izuzetno besni i ljuti. Demonstranti često nose transparente sa porukama kao što su “Justice for Alex Pretti” i