Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Auto blog pre 44 minuta  |  Automagazin.rs
Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Već na drugom brzinskom ispitu Šveđanin je preuzeo vođstvo, koje sebično nije ispušteo do samog cilja. 24-godišnji Oliver Solberg, koji je rođen u Norveškoj, sin je svetskog reli šampiona iz 2003. godine, Pettera Solberga.

Zanimljivo, ovo je njegov drugi nastup u automobilu Toyota GR Yaris Rally1 i druga pobeda. Očigledano je u WRC stigla nova energija, koja će promešati karte. Najmlađi pobednik u istoriji Rallye Monte Carlo "Ovo je najteži reli koji sam u životu imao. Ovo je moj prvi nastup na asfaltu u ovom automobilu. Želim da se zahvalim Toyoti na poverenju. Timski rad je bio izuzetan." - izjavio je Solberg na cilju relija. Solberg iz Monte Carla kući nosi 30 bodova. Drugo mesto
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Auto magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TojotaToyotaNorveška

Automobili, najnovije vesti »

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Auto blog pre 44 minuta
Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Auto magazin pre 3 sata
Nova Volga će se proizvoditi u fabrici gde se sklapao Volkswagen

Nova Volga će se proizvoditi u fabrici gde se sklapao Volkswagen

Auto blog pre 3 sata
Suzuki Vitara sa automatskim menjačem po akcijskoj ceni

Suzuki Vitara sa automatskim menjačem po akcijskoj ceni

Auto blog pre 4 sati
Dizel na izdisaju: Evropske pumpe pod pritiskom sve više ukidaju ovo gorivo

Dizel na izdisaju: Evropske pumpe pod pritiskom sve više ukidaju ovo gorivo

Auto blog pre 6 sati