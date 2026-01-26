Rallye Monte Carlo 2026 - Oliver Solberg najmlađi pobednik u istoriji Montea

Već na drugom brzinskom ispitu Šveđanin je preuzeo vođstvo, koje sebično nije ispušteo do samog cilja. 24-godišnji Oliver Solberg, koji je rođen u Norveškoj, sin je svetskog reli šampiona iz 2003. godine, Pettera Solberga.

Zanimljivo, ovo je njegov drugi nastup u automobilu Toyota GR Yaris Rally1 i druga pobeda. Očigledano je u WRC stigla nova energija, koja će promešati karte. Najmlađi pobednik u istoriji Rallye Monte Carlo "Ovo je najteži reli koji sam u životu imao. Ovo je moj prvi nastup na asfaltu u ovom automobilu. Želim da se zahvalim Toyoti na poverenju. Timski rad je bio izuzetan." - izjavio je Solberg na cilju relija. Solberg iz Monte Carla kući nosi 30 bodova. Drugo mesto