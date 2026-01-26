Mali: Po 20.000 evra za vaterpoliste; Kao što su oni pobedili, tako će i naša ekonomija

B92 pre 38 minuta
Mali: Po 20.000 evra za vaterpoliste; Kao što su oni pobedili, tako će i naša ekonomija

Vaterpolistima Srbije koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu održanom u Beogradu, biće isplaćena novčana naknada od po 20.000 evra, što će biti potvrđeno na današnjoj sednici Vlade Srbije, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

"Pokazali su da su najbolji, pokazali su borbenost, energiju i volju da budu najbolji. Ponosni smo na njih i oni su nam motivacija da i mi budemo još bolji u borbi za Srbiju. Posle osam godina, evropsko zlato je opet u Beogradu. Svaka čast momci, idemo dalje", rekao je Mali gostujući na RTS-u. On je poručio da bi njihova sportska borba trebalo da bude model i svim članovima Vlade kako se moraju boriti za svoju zemlju. „Čuli smo juče kritike predsednika Aleksandra
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Mali: „Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija“

Serbian News Media pre 1 sat
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

N1 Info pre 1 sat
Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Nije šala: Ministar najavio leteći taksi u celoj Srbiji

Bujanovačke pre 1 sat
Od sledeće godine taksi zaustavljamo sa prozora: Ministar Mali najavio probne letove u Srbiji

Od sledeće godine taksi zaustavljamo sa prozora: Ministar Mali najavio probne letove u Srbiji

Nova pre 1 sat
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Glas Zaječara pre 1 sat
Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Mali: Naredne godine u Srbiji probni letovi letećih taksija

Nedeljnik pre 1 sat
Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

Koliko će novca dobiti srpski vaterpolisti za evropsko zlato

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoRTSVlada SrbijeVlada Republike SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Solarević: Izmenama Plana legalizuje se rušenje Sajma i izgradnja panoramskog točka “Belgrade Eye”

Solarević: Izmenama Plana legalizuje se rušenje Sajma i izgradnja panoramskog točka “Belgrade Eye”

N1 Info pre 13 minuta
Zbogom, LED sijalicama: nova rasveta na tržištu jeftinija i duže traje

Zbogom, LED sijalicama: nova rasveta na tržištu jeftinija i duže traje

Kamatica pre 18 minuta
Kako će izgledati nova vlasnička struktura NIS-a posle izlaska Gazproma?

Kako će izgledati nova vlasnička struktura NIS-a posle izlaska Gazproma?

N1 Info pre 8 minuta
Istraživanje Google-a kaže: Pametni lideri vode ovakav 10-minutni razgovor sa novim zaposlenim

Istraživanje Google-a kaže: Pametni lideri vode ovakav 10-minutni razgovor sa novim zaposlenim

Bonitet pre 8 minuta
Raspisan međunarodni tender za rekonstrukciju dela Ibarske magistrale – Radovi od Ušća do Raške vredni 2,26 milijardi dinara…

Raspisan međunarodni tender za rekonstrukciju dela Ibarske magistrale – Radovi od Ušća do Raške vredni 2,26 milijardi dinara

RTV Novi Pazar pre 33 minuta