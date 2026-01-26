Horor u Meksiku: Naoružani napadači upali na fudbalski teren, ubijeno 11 osoba, među žrtvama su žena i dete

U državi Gvanahuato pokrenuta je istraga "Odgovorni će biti pronađeni", izjavio je gradonačelnik Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki, u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Sesar Prijeto. "Među povređenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dete", rekao je Prijeto u objavi na "Fejsbuku", opisujući incident kao težak