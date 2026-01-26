Mineapolis na ivici pucanja: Veliki protesti zbog ICE agenata i drugog ubistva u mesec dana

Danas pre 3 sata  |  BBC News na srpskom
Mineapolis na ivici pucanja: Veliki protesti zbog ICE agenata i drugog ubistva u mesec dana

U Mineapolisu i drugim američkim gradovima nastavljeni su protesti zbog postupaka agenata Službe za imigracije (ICE) koji su proteklog vikenda ubili 37-godišnjeg medicinskog tehničara Aleksa Pretija.

To je drugo ubistvo u manje od mesec dana u koje su umešani ICE agenti, kojima je administracija američkog predsednika Donalda Trampa dala zadatak da se izbore sa ilegalnim imigrantima. Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je Amerika na „prekretnici“ i ponovio je pozive Trampu da opozove federalne imigracione agente iz Mineapolisa. Tramp je uzvratio pozivom guverneru da „preda sve kriminalne ilegalne strance“ zatvorene u državnim zatvorima kako bi bili
