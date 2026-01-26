Guverner Minesote: Tramp pristao da razmotri smanjenje broja federalnih agenata

Guverner američke savezne države Minesota Tim Volc izjavio je danas da je predsednik Donald Tramp pristao da razmotri smanjenje broja federalnih agenata u toj državi, kao i da je obećao da će razgovarati sa svojim Ministarstvom za nacionalnu bezbednost kako bi se obezbedilo da državni zvaničnici mogu da istraže pucnjavu koja se dogodila u subotu, preneli su američki mediji. Dvojica zvaničnika su danas razgovarala telefonom, a Tramp je ocenio da je to bio “dobar