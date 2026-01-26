Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena nakon pada privatnog aviona u SAD

Insajder pre 5 sati
Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena nakon pada privatnog aviona u SAD

Sedam osoba je poginulo, a jedna je teško povređena u nedelju, kada se privatni avion srušio pri poletanju sa aerodroma u Bangoru u američkoj saveznoj državi Mejn, saopštila je danas Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Pad dvomotornog aviona na Međunarodnom aerodromu Bangor dogodio se oko 19.45 sati po lokalnom vremenu u nedelju, navodi se u saopštenju. Pad se dogodio usred jake snežne oluje koja se kreće kroz severoistok Sjedinjenih Američkih Država. Temperature su znatno ispod nule u Mejnu, a sneg uzrokuje veoma nisku vidljivost. Nekoliko minuta pre pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogli su se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti, prema audio-zapisu
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Najmanje 20 osoba preminulo od posledica snežne oluje i ledenog talasa u SAD

Najmanje 20 osoba preminulo od posledica snežne oluje i ledenog talasa u SAD

RTV pre 1 sat
(Video) Najmanje 20 osoba preminulo od posledica snežne oluje i ledenog talasa u SAD, otkazano oko 12.000 letova

(Video) Najmanje 20 osoba preminulo od posledica snežne oluje i ledenog talasa u SAD, otkazano oko 12.000 letova

Newsmax Balkans pre 1 sat
Avion upao u oluju, pa se zapalio, poginuli skoro svi: Raste broj mrtvih zbog snežnog monstruma u Americi - vanredna situacija…

Avion upao u oluju, pa se zapalio, poginuli skoro svi: Raste broj mrtvih zbog snežnog monstruma u Americi - vanredna situacija na snazi

Večernje novosti pre 1 sat
Sedmoro mrtvih, jedna osoba preživela! Avion se srušio prilikom poletanja usred nezapamćene snežne oluje koja je pogodila…

Sedmoro mrtvih, jedna osoba preživela! Avion se srušio prilikom poletanja usred nezapamćene snežne oluje koja je pogodila Ameriku! (foto/video)

Kurir pre 4 sati
Poznati novi detalji avionske nesreće: Sedmoro poginulih; Horor na pisti FOTO/VIDEO

Poznati novi detalji avionske nesreće: Sedmoro poginulih; Horor na pisti FOTO/VIDEO

B92 pre 4 sati
Srušio se privatni avion u SAD: Poginulo sedmoro, jedna osoba povređena

Srušio se privatni avion u SAD: Poginulo sedmoro, jedna osoba povređena

Newsmax Balkans pre 5 sati
Srušio se avion u SAD: Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena

Srušio se avion u SAD: Sedam osoba poginulo, jedna teško povređena

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromSneg

Svet, najnovije vesti »

Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Orban optužio Ukrajinu za mešanje u predstojeće izbore u Mađarskoj

Danas pre 2 minuta
Pala konačna odluka! Ova zemlja EU zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Pala konačna odluka! Ova zemlja EU zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Blic pre 22 minuta
(Video) Novi snimak ubijenog aleksa postao viralan: Emotivni govor u bolnici zapalio društvene mreže: "Pročitao je poslednji…

(Video) Novi snimak ubijenog aleksa postao viralan: Emotivni govor u bolnici zapalio društvene mreže: "Pročitao je poslednji pozdrav"

Blic pre 32 minuta
(Video) Devojčica umrla tokom sankanja, sve više mrtvih na ulicama Amerike! Ledeni armagedon kosi sve pred sobom, upozorenje…

(Video) Devojčica umrla tokom sankanja, sve više mrtvih na ulicama Amerike! Ledeni armagedon kosi sve pred sobom, upozorenje izdato za 185 miliona ljudi

Blic pre 22 minuta
Koju ulogu ima Kina u globalnim geopolitičkim promenama?

Koju ulogu ima Kina u globalnim geopolitičkim promenama?

Danas pre 1 sat