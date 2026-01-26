Na glavnom Teheranskom trgu osvanuo preteći mural Americi: Oštećeni avioni i poruka "ako seješ vetar, požnjećeš vihor" (foto)

Kurir pre 19 minuta  |  Beta)
Na glavnom Teheranskom trgu osvanuo preteći mural Americi: Oštećeni avioni i poruka "ako seješ vetar, požnjećeš vihor" (foto)…

Na trgu Engelab u centru Teherana juče je otkriven mural sa upozorenjem Sjedinjenim Američkim Državama da ne pokušavaju da napadnu Iran.

Na slici se nalazi nekoliko oštećenih aviona na palubi nosača aviona, sa sloganom "Ako seješ vetar, požnjećeš vihor", a mural je otkriven nakon najava Vašingtona da se nosač aviona USS Abraham Linkoln kreće ka Bliskom Istoku. Vlasti na trgu Engelab obično otkrivaju prikladne murale za državne praznike i druge važne prilike. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak da ka Iranu ide i flota vojnih brodova "za svaki slučaj". Komandant iranske paravojne
