Prošle godine uništeno 355 tona nebezbedne hrane! Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije izrekla kazne od 618.000 evra…

Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je prošle godine oduzela i uništila 355 tona nebezbedne hrane i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 618.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju, među nebezbenom hanom bili su meso i mesni proizvodi, mleko i mlečni proizvodi, koštunjavi proizvodi, jaja, riba, slatkiši, alkoholna i bezalkoholna pića u ukupnoj količini od 355.377 kilograma. Ističe se da su zvanični veterinari i inspektori za hranu Agencije za hranu i veterinarstvo sproveli prošle godine više od 125 hiljada inspekcijskih pregleda u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, zaštite zdravlja i dobrobiti