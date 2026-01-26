Između odgovornosti i pritisaka: Vlada pod lupom, izbori u najavi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sednice Vlade Srbije oštro je kritikovao rad ključnih ministara i direktore javnih preduzeća, poručivši da “nema odmora, vikenda ni luksuza” za one koji ne obavljaju svoje dužnosti u kriznim vremenima.

Vučić je rekao da ministri nisu izabrani da se odmaraju dok građani trpe, posebno u oblasti energetike i infrastrukture. Posebno je skrenuta pažnja na rukovodioce u Elektroprivredi Srbije (EPS) i Elektromreži Srbije (EMS) zbog zastoja u snabdevanju i pripremama za hladnu sezonu, sugerišući da su dugo čekali na rezultate bez jasnih odgovora! Na sednici je Vučić takođe insistirao na energetskim prioritetima, zahtevajući brže korake za modernizaciju mreža, izgradnju