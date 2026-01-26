Najmanje 11 osoba ubijeno na fudbalskom terenu: Obračun zaraćenih klanova posle utakmice, užas u Meksiku

Naoružani napadači u nedelju su otvorili vatru na fudbalskom igralištu u centralnom Meksiku, pri čemu je ubijeno najmanje 11 osoba, a 12 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti.

Napad se dogodio u gradu Salamanka na kraju fudbalske utakmice, izjavio je gradonačelnik Cezar Prieto, piše AP News. Deset osoba preminulo je na licu mesta, dok je jedna kasnije podlegla povredama u bolnici. Gradonačelnik je potvrdio da su među ranjenima jedna žena i jedan maloletnik. Prieto je pozvao predsednicu Klaudiju Šeinbaum da pomogne u suzbijanju nasilja. "Nažalost, postoje kriminalne grupe koje pokušavaju da potčine vlasti, što im neće poći za rukom",