Sijarto: Podnećemo tužbu Sudu pravde EU zbog prekida uvoza ruskog gasa

N1 Info pre 14 minuta  |  Tanjug
Mađarska će pokrenuti sudski postupak sa ciljem da se poništi uredba o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 1. januara 2027. godine, koju su ranije danas usvojile zemlje Evropske unije, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Ako ne budemo mogli da kupujemo sirovu naftu i gas od Rusije, računi za energiju u domaćinstvima će se utrostručiti, a fabrike mogu da se suoče sa poteškoćama zbog rasta cena", rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI.
