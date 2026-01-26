Slovačka najavila pokretanje postupka pred evropskim sudom zbog ruskog gasa

Ministar Blanar i državni sekretar Eštok upozoravaju na rizike po energetsku bezbednost i ekonomiju

Slovački ministar spoljnih poslova Jurij Blanar izrazio je danas zabrinutost u vezi sa planom Evropske komisije da do kraja 2027. godine podnese nacrt zakona o potpunoj zabrani uvoz gasa iz Rusije i najavio da će se ta zemlja obratiti Sudu pravde Evropske unije i pokrenuti postupak usmeren na ukidanje regulative REPowerEU o zabrani uvoza energije iz Rusije. On je rekao da plan o ukidanju ruske nafte mora da bude temeljno procenjen zbog njegovog uticaja na