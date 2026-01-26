Studenti Pravnog u blokadi najavili bojkot nastave u znak podrške Novosađanima

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta u blokadi najavili su za utorak, 27. januara bojkot nastave, u znak podrške kolegama i nastavnicima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji nastavu takođe bojkotuju, tražeći da se na posao vrati otpuštena profesorka Jelena Kleut.

Oni su u objavi na Instagramu naveli da će se zbog „zloupotreba i grubog narušavanja autonomije univerziteta, akademskog integriteta i slobode mišljenja okupiti na raskrsnici ispred fakulteta u 11.52 časova“. pozvali i na protest „znanje je moć“ „Ovim činom jasno izražavamo protest zbog takvih postupaka. Pozivamo i naše profesore da nam se pridruže i podrže odbranu osnovnih vrednosti akademske zajednice. Kao budući pravnici, imamo odgovornost da stanemo na put
