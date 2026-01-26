Novosadski studenti danas u bojkotu nastave, VPŠ u blokadi, održan protest ispred Filozofskog

Novi Sad – Deo studenata Univerziteta u Novom Sadu danas je bojkotovao nastavu na jedan dan u znak podrške otpuštenoj profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut i studentima tog fakulteta koji su u bojkotu dok ne budu usvojeni njihovi zahtevi.

Studenti Više poslovne škole jutros su blokirali ovu školu na 24 sata, a blokada će trajati do utorka, 27. januara u 8 časova. Studenti Ekonomskog, Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, Akademije umetnosti, Visoke poslovne škole i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača okupili su se ispred svojih fakulteta, a potom prošetali zajedno do Filozofskog. Obraćajući se okupljenima ispred Filozofskog fakulteta, studentkinja Maša je naglasila da