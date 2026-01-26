Tramp o Kanadi i Kini: Zašto katastrofa?!

Pravda pre 30 minuta  |  RT Balkan
Tramp o Kanadi i Kini: Zašto katastrofa?!

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da Kanada ''sistematski sprovodi samouništenje'' i ocenio da bi potencijalni trgovinski sporazum te zemlje sa Kinom bio "katastrofa".

''Dogovor s Kinom za njih je katastrofa. Ući će u istoriju kao najgori sporazum bilo kakve vrste. Svi njihovi poslovi odseliće se u Sjedinjene Američke Države. Ja želim da Kanada preživi i napreduje'', napisao je Tramp na društvenim mrežama. U odvojenoj objavi, ocenio je da Kina ''uspešno i u potpunosti'' preuzima ''nekada veliku zemlju Kanadu''. ''Žao mi je što to vidim. Samo se nadam da će ostaviti na miru hokej na ledu'', napisao je Tramp. Prethodno je kanadski
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Tramp o Kanadi i Kini: Katastrofa!

Tramp o Kanadi i Kini: Katastrofa!

Pravda pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Trgovinski sporazumKanadaKinaDonald Tramp

Najnovije vesti »

Svečano uručenje 72. NIN-ove nagrade Darku Tuševljakoviću danas u Zadužbini Ilije M. Kolarca

Svečano uručenje 72. NIN-ove nagrade Darku Tuševljakoviću danas u Zadužbini Ilije M. Kolarca

NIN pre 15 minuta
RHMZ izdao upozorenje na olujni vetar za naredne dane

RHMZ izdao upozorenje na olujni vetar za naredne dane

N1 Info pre 15 minuta
Više povređenih u saobraćajnoj nesreći u Železniku

Više povređenih u saobraćajnoj nesreći u Železniku

N1 Info pre 10 minuta
Naoružani napadači u Meksiku ubili 11 ljudi na fudbalskom terenu

Naoružani napadači u Meksiku ubili 11 ljudi na fudbalskom terenu

Insajder pre 10 minuta
Srbija je ponovo prvak Evrope! Vaterpolisti osvojili zlato u Beogradu: "Ovakav turnir se igra jednom u životu"

Srbija je ponovo prvak Evrope! Vaterpolisti osvojili zlato u Beogradu: "Ovakav turnir se igra jednom u životu"

NIN pre 11 minuta