Tramp o Kanadi i Kini: Zašto katastrofa?!

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da Kanada ''sistematski sprovodi samouništenje'' i ocenio da bi potencijalni trgovinski sporazum te zemlje sa Kinom bio "katastrofa".

''Dogovor s Kinom za njih je katastrofa. Ući će u istoriju kao najgori sporazum bilo kakve vrste. Svi njihovi poslovi odseliće se u Sjedinjene Američke Države. Ja želim da Kanada preživi i napreduje'', napisao je Tramp na društvenim mrežama. U odvojenoj objavi, ocenio je da Kina ''uspešno i u potpunosti'' preuzima ''nekada veliku zemlju Kanadu''. ''Žao mi je što to vidim. Samo se nadam da će ostaviti na miru hokej na ledu'', napisao je Tramp. Prethodno je kanadski