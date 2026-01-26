RSZ: Kragujevčani u proseku zarađuju 109.115 dinara

Pressek pre 3 sata  |  pressek, foto: M.O.
RSZ: Kragujevčani u proseku zarađuju 109.115 dinara

Prosečna plata u Kragujevcu bez poreza i doprinosa u novembru 2025. godine iznosila je 109.115 dinara, dok je bruto plata 151.392 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Plate Kragujevčana za oko 3.000 dinara su manje od republičkog proseka. Naime, prosečna plata u Republici Srbiji u u novembru 2025. godine iznosila je 111.987 dinara. - U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za novembar 2025. godine nominalno je veća za 11,4%, a realno za 8,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,2%, odnosno za 8,2% realno. Većina građana Srbije, pokazuje statistika, zarađuju manje od proseka. Medijalna
