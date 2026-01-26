Kakva je stvarna uloga Delsi Rodriges

SAD ne žele da okupiraju Venecuelu i podrže demokratsku tranziciju, one žele da uspostave nove odnose saradnje sa diktatorskim režimom. Klan Rodriges bio je idealan za to. S druge stane, liderka opozicije Marija Korina Mačado, u igri velikih, naivno je poverovala da sloboda dolazi sa američkim helikopterima

Amerikanci su se dobro potrudili da prikažu otmicu venecuelanskog diktatora Madura kao holivudsku operaciju vrednu nastavaka filmova o Rambu. Cilj je bio predstaviti američke oružane snage kao nepobedive, a samu operaciju kao briljantno planiranu. Iako je, razume se, za jedan takav poduhvat bio neophodan visok stepen organizacije, sama mogućnost da ona bude izvršena bez američkih gubitaka upućuje na to da su Madura izdali njegovi politički saveznici iz redova samog