Đoković dobio rivala u četvrtfinalu, Muzeti ubedljiv protiv Frica

RTS pre 29 minuta
Đoković dobio rivala u četvrtfinalu, Muzeti ubedljiv protiv Frica

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Tejlorom Fricom rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 7:5 i 6:4.

Meč je trajao samo dva sata i četiri minuta, tokom kojih je peti teniser sveta bio mnogo bolji rival i zasluženo je prošao dalje. U prvom setu je Muzeti nakon nešto nesigurnijeg početka dva puta oduzeo servis rivalu i lako stigao do inicijalnog vođstva. Drugi set bio je mnogo neizvesniji i viđene su samo dve brejk lopte do 11. gema, kada je Italijan još jednom oduzeo servis rivali i odmah u narednom gemu došao do velike prednosti. Jedan brejk je bio dovoljan i u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Nova pre 4 minuta
Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Sport klub pre 4 minuta
Novak dobio vesti koje je iščekivao! Evo ko stoji Đokoviću na putu ka polufinalu Australijan opena!

Novak dobio vesti koje je iščekivao! Evo ko stoji Đokoviću na putu ka polufinalu Australijan opena!

Kurir pre 8 minuta
Đoković dobio protivnika za četvrtfinale AO: Novak ga devet puta dobijao, oteo mu titulu u Atini!

Đoković dobio protivnika za četvrtfinale AO: Novak ga devet puta dobijao, oteo mu titulu u Atini!

Telegraf pre 43 minuta
Novak bez borbe do četvrtfinala: Ko mu je ostao do nove titule Australijan Opena?

Novak bez borbe do četvrtfinala: Ko mu je ostao do nove titule Australijan Opena?

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian Open

Sport, najnovije vesti »

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Novak saznao rivala u četvrtfinalu: Znao da namuči Đokovića kao retko ko, izbacio Amerikanca po najvećem suncu

Nova pre 4 minuta
Rajaković: Svi su dali doprinos trijumfu, ovo je proces koji se nikad ne završava

Rajaković: Svi su dali doprinos trijumfu, ovo je proces koji se nikad ne završava

RTS pre 4 minuta
Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Novak saznao ime protivnika u četvrtfinalu

Sport klub pre 4 minuta
Hrvati će da puknu od muke! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

Hrvati će da puknu od muke! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

Večernje novosti pre 4 minuta
Đoković dobio rivala u četvrtfinalu, Muzeti ubedljiv protiv Frica

Đoković dobio rivala u četvrtfinalu, Muzeti ubedljiv protiv Frica

RTS pre 29 minuta