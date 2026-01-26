Đoković dobio rivala u četvrtfinalu, Muzeti ubedljiv protiv Frica

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Tejlorom Fricom rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 7:5 i 6:4.

Meč je trajao samo dva sata i četiri minuta, tokom kojih je peti teniser sveta bio mnogo bolji rival i zasluženo je prošao dalje. U prvom setu je Muzeti nakon nešto nesigurnijeg početka dva puta oduzeo servis rivalu i lako stigao do inicijalnog vođstva. Drugi set bio je mnogo neizvesniji i viđene su samo dve brejk lopte do 11. gema, kada je Italijan još jednom oduzeo servis rivali i odmah u narednom gemu došao do velike prednosti. Jedan brejk je bio dovoljan i u