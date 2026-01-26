Termoelektrana u Hersonu više ne radi; Putin o zahtevu da Rusija prestane da gađa infrastrukturu Ukrajine

RTS pre 46 minuta
Rat u Ukrajini – 1.432. dan. Energetska situacija u Kijevu i dalje izuzetno teška, posebno na levoj obali Dnjepra, a više od 1.200 stambenih zgrada je bez grejanja, saopštio je Zelenski. Moskva navodi da ima dovoljno dokaza o zločinima Kijeva i njegovih sponzora, i protiv zvaničnika Evropske unije, uključujući i Kaju Kalas.

Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ne odustaje od mirovnog procesa za Ukrajini i ostaje duboko uključen u taj proces, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Potvrdila je da Tramp trenutno nema zakazanih telefonskih razgovora s liderima Rusije ili Ukrajine. (Reuters) Opširnije Kraće Orban pozvao ukrajinskog ambasadora zbog Zelenskog i "mešanja u izbore" Mađarski premijer Viktor Orban
