Najmanje 18 žrtava zimske oluje širom SAD

VAŠINGTON - U naletu ledenog olujnog talasa širom SAD stradalo je najmanje 18 ljudi u više saveznih država, preneli su danas američki mediji.

U gradu Frisku u državi Teksa nedaleko od Dalasa, šesnaestogodišnja devojčica je poginula tokom sankanja, saopštila je lokalna policija navodeći da je devojčicu na sankama vukao tinejdžer koji je upravljao snomobilom, prenosi ABC. U saopštenju se navodi da su sanke na kojima se vozila devojčica najpre udarile u ivičnjak, a zatim u drvo. U oblasti grada Ostina, jedna žrtva hipotermije je pronađena mrtva na parkingu napuštene benzinske pumpe, saopštili su lokalni