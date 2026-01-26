EK: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu, pratimo razvoj situacije

Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da sistem ulaska i izlaska (EES) iz Evropske unije ne uvodi nova pravila u vezi sa boravkom u Šengenskoj zoni, već ima za cilj dosledniju primenu postojećih propisa i efikasnije otkrivanje nepravilnosti, objavio je danas portal N1.

Evropska komisija upoznata je sa blokadama koje su danas organizovale kamiondžije sa Zapadnog Balkana na granicama Srbije i Bosne i Hercegovine prema EU, kao i sa njihovim tvrdnjama da je EES diskriminatoran prema vozačima iz regiona. „Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo sa partnerima u regionu. Sistem ulaska i izlaska ne menja pravila o dužini boravka u Šengenu, već omogućava bolju i sistematičniju primenu već postojećih pravila“, rekao je Lamert. Naveo je