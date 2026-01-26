EK: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu, pratimo razvoj situacije

Serbian News Media pre 54 minuta
EK: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu, pratimo razvoj situacije

Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da sistem ulaska i izlaska (EES) iz Evropske unije ne uvodi nova pravila u vezi sa boravkom u Šengenskoj zoni, već ima za cilj dosledniju primenu postojećih propisa i efikasnije otkrivanje nepravilnosti, objavio je danas portal N1.

Evropska komisija upoznata je sa blokadama koje su danas organizovale kamiondžije sa Zapadnog Balkana na granicama Srbije i Bosne i Hercegovine prema EU, kao i sa njihovim tvrdnjama da je EES diskriminatoran prema vozačima iz regiona. „Pažljivo pratimo situaciju i u kontaktu smo sa partnerima u regionu. Sistem ulaska i izlaska ne menja pravila o dužini boravka u Šengenu, već omogućava bolju i sistematičniju primenu već postojećih pravila“, rekao je Lamert. Naveo je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Evropska komisija o blokadi graničnih prelaza: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu

Evropska komisija o blokadi graničnih prelaza: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu

Nova ekonomija pre 4 minuta
Portparol Evropske komisije: Svesni smo zabrinutosti prevoznika Zapadnog Balkana

Portparol Evropske komisije: Svesni smo zabrinutosti prevoznika Zapadnog Balkana

Insajder pre 1 sat
EK: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu, pratimo razvoj situacije Novo

EK: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu, pratimo razvoj situacije Novo

REUC pre 39 minuta
Evropska komisija: EES ne uvodi nova pravila, već ima za cilj dosledniju primenu postojećih propisa

Evropska komisija: EES ne uvodi nova pravila, već ima za cilj dosledniju primenu postojećih propisa

Forbes pre 35 minuta
Kamiondžije iz Srbije i regiona blokirali granične prelaze

Kamiondžije iz Srbije i regiona blokirali granične prelaze

Glas juga pre 49 minuta
PKS: Radimo na rešenju problema boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni

PKS: Radimo na rešenju problema boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni

Danas pre 50 minuta
Crnogorsko ministarstvo: Ugroženo grejanje u školama zbog blokade graničnih prelaza

Crnogorsko ministarstvo: Ugroženo grejanje u školama zbog blokade graničnih prelaza

N1 Info pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaEUEvropska komisijaŠengenEES

Društvo, najnovije vesti »

Evropska komisija o blokadi graničnih prelaza: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu

Evropska komisija o blokadi graničnih prelaza: EES ne uvodi nova pravila o boravku u Šengenu

Nova ekonomija pre 4 minuta
Suze zbog pandi: Blizanci napuštaju Japan zbog zaoštrenih odnosa sa Kinom

Suze zbog pandi: Blizanci napuštaju Japan zbog zaoštrenih odnosa sa Kinom

BBC News pre 15 minuta
Filozofski fakultet poslao urgenciju Upravnom sudu za povratak na posao profesorke Kleut

Filozofski fakultet poslao urgenciju Upravnom sudu za povratak na posao profesorke Kleut

Nova pre 15 minuta
Suze zbog pandi: Blizanci napuštaju Japan zbog zaoštrenih odnosa sa Kinom

Suze zbog pandi: Blizanci napuštaju Japan zbog zaoštrenih odnosa sa Kinom

Danas pre 10 minuta
Očišćeni spomenici Gavrilu Principu i Dimitriju Tucoviću, bili preliveni crvenom farbom

Očišćeni spomenici Gavrilu Principu i Dimitriju Tucoviću, bili preliveni crvenom farbom

Danas pre 15 minuta