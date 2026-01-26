Patrijarh Porfirije čestitao selektoru Stevanoviću i srpskim "delfinima"

Patrijarh Porfirije uputio je večeras čestitku selektoru Urošu Stevanovići i srpskim delfinima povodom osvajanja prvog mesta i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu. "Dragi prijatelji, draga braćo, zajedno sa vascelim našim narodom čestitam vam i radujem se vašem podvigu, vašem sportskom i viteškom ponašanju i osvojenoj tituli prvaka Evrope. Pozivam vas da evropsko zlato zajedno ponovo proslavimo u Hramu Svetog Save i zablagodarimo Gospodu, Darodavcu