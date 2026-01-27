Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Beta pre 39 minuta

 Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut najavio je danas da će morati na proleće da se r

razmišlja o rekonstrukciji Vlade.

"Moramo da izađemo iz kabineta koje zvanično koristimo i da budemo u situaciji da ispratimo nešto što je na terenu, da li je u pitanju obrazovanje ili nauka, ili zdravstvo, svuda morate da izađete. Imamo ministre koji izlaze više na teren, drugi manje izlaze, misle da je njihov rad više vezan za kabinete", izjavio je Macut za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da su prioriteti Vlade projekat "Ekspo", infrastrukturni projekti i elektroprivreda, zdravstvo, obrazovanje, nauka i vojska.

Ocenio je da će Zakon o upotrebi mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama koje je predložio ombudsman, doneti promene i kazao da treba da se otvori javna rasprava na tu temu, kao i na temu reformi obrazovnog sistema.

"Naši nastavni programi su preobimni, ili nisu adekvatno primenjeni u određenim školama ili u određenim grupama đaka. Moramo prvo da te programe, na neki način, konsolidujemo i prilagodimo današnjem trenutku", rekao je on.

Naveo je da su blokade na graničnim prelazima uzrokovane nerazumevanjem i nefleksibilnošću administracije u Briselu.

"Ja sam razgovarao sa ambasadorom Evropske unije u Beogradu i tražio sam hitan sastanak prošle nedelje. Mi se nadamo da će postojati neka varijanta izuzeća, ili bar privremenog rešenja za te ljude da ne bude kruto to brojanje dana. Dali smo neke dobre ideje, brojanje sati umesto dana boravka", kazao je Macut.

(Beta, 27.01.2026)

Povezane vesti »

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Insajder pre 28 minuta
Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

NIN pre 34 minuta
Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće

Morava info pre 33 minuta
Macut poslao jasnu poruku ministrima Svi su pod lupom, vreme je za preispitivanje rada rekonstrukcija vlade na stolu

Macut poslao jasnu poruku ministrima Svi su pod lupom, vreme je za preispitivanje rada rekonstrukcija vlade na stolu

Dnevnik pre 33 minuta
Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji vlade na proleće

Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji vlade na proleće

N1 Info pre 1 sat
Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

Danas pre 1 sat
Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji vlade na proleće

Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji vlade na proleće

Nova pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijezdravstvoRekonstrukcija VladeĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade

Insajder pre 28 minuta
Vučić: Rafinerija mora da radi, Srbija ne može bez nje da postoji, to smo uneli u ugovor sa MOL

Vučić: Rafinerija mora da radi, Srbija ne može bez nje da postoji, to smo uneli u ugovor sa MOL

N1 Info pre 33 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici postavljaju pitanja

Insajder pre 3 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici o setu pravosudnih zakona

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, poslanici o setu pravosudnih zakona

RTV pre 4 minuta
Pajić (PSG): Skrnavljenje spomenika u Beogradu je organizovana akcija vlasti

Pajić (PSG): Skrnavljenje spomenika u Beogradu je organizovana akcija vlasti

Beta pre 19 minuta