Macut: Moraće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade Srbije na proleće

"Moramo da izađemo iz kabineta koje zvanično koristimo i da budemo u situaciji da ispratimo nešto što je na terenu, da li je u pitanju obrazovanje ili nauka, ili zdravstvo, svuda morate da izađete. Imamo ministre koji izlaze više na teren, drugi manje izlaze, misle da je njihov rad više vezan za kabinete", izjavio je Macut za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da su prioriteti Vlade projekat "Ekspo", infrastrukturni projekti i elektroprivreda, zdravstvo, obrazovanje, nauka i vojska.

Ocenio je da će Zakon o upotrebi mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama koje je predložio ombudsman, doneti promene i kazao da treba da se otvori javna rasprava na tu temu, kao i na temu reformi obrazovnog sistema.

"Naši nastavni programi su preobimni, ili nisu adekvatno primenjeni u određenim školama ili u određenim grupama đaka. Moramo prvo da te programe, na neki način, konsolidujemo i prilagodimo današnjem trenutku", rekao je on.

Naveo je da su blokade na graničnim prelazima uzrokovane nerazumevanjem i nefleksibilnošću administracije u Briselu.

"Ja sam razgovarao sa ambasadorom Evropske unije u Beogradu i tražio sam hitan sastanak prošle nedelje. Mi se nadamo da će postojati neka varijanta izuzeća, ili bar privremenog rešenja za te ljude da ne bude kruto to brojanje dana. Dali smo neke dobre ideje, brojanje sati umesto dana boravka", kazao je Macut.