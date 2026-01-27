Crna Gora zatvorila poglavlje 32 - finansijski nadzor (video)

Evropska komisarka Marta Kos ističe značaj zatvaranja ovog poglavlja i optimizam za završetak procesa do kraja godine.

Premijer Milojko Spajić je ocijenio postignuće kao impresivno i fundamentalno za zemlju. Na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije u Briselu Crna Gora je danas zatvorila pregovaračko poglavlje 32 - Finansijski nadzor. Ovo je 13. zatvoreno poglavlje od ukupno 33. pregovaračka poglavlja čime je zaokruženo 40 odsto pregovaračkog procesa, prenosi RTCG. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je na konferenciji za medije da je zatvaranje