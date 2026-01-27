Crna Gora zatvorila još jedno poglavlje u pregovorima sa EU

Danas pre 9 sati  |  Beta
Crna Gora zatvorila još jedno poglavlje u pregovorima sa EU

Crna Gora je danas u Briselu zatvorila još jedno poglavlje u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom (EU) i sada joj preostaje da zatvori još 20 od 33 poglavlja da bi zaokružila proces pridruživanja.

Na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, Crna Gora je danas zatvorila Poglavlje 32 – Finansijski nadzor, koje obuhvata kontrolu potrošnje finansijskih sredstava, zaštitu evra od falsifikata, zaštitu interesa EU i jačanje eksterne revizije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je potom da je zatvaranje Poglavlja 32 značajno, ali je podvukla da Brisel očekuje od Crne Gore da usvoji standarde koji osiguravaju nezavisnost pravosuđa i policije, borbu
