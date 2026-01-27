Skup studenata u blokadi "Znanje je moć": Počela šetnja do Hrama Svetog Save (foto)

Blic pre 9 minuta
Skup studenata u blokadi "Znanje je moć": Počela šetnja do Hrama Svetog Save (foto)
Cilj okupljanja je "promovisanje važnosti obrazovanja kao temelja društva" Planira se šetnja do Hrama svetog Save, te se pretpostavlja da će Ulica kralja Milana biti zatvorena za saobraćaj u večernjim satima Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu organizovali su skup koji se održava povodom "Savindana" i posvećen je prosveti, pod sloganom "Znanje je moć". Okupljanje je počelo u 18 sati ispred zgrade Rektorata na Studentskom trgu, nakon čega će
Rektor Đokić na skupu u Beogradu: Oni koji imaju poluge moći ne prezaju ni od čega, smetaju im najmlađi i najobrazovaniji

Studentkinja: Kod nas se već 13 godina sprovodi model zasnovan na jeftinoj radnoj snazi, a ne na ekonomiji znanja

BLOG UŽIVO: Skup "Znanje je moć, kolona pošle od Rektorata ka Hramu, studenti poručili: Univerzitet je prostor u kom se brani…

(BLOG) "Znanje je moć": Završen skup kod Rektorata, najavljen novi na Sretenje u Šumadiji

Rektor Đokić: Na silu i osionost ovog režima odgovaramo svom silom obrazovanja

Rektor Đokić na studentskom protestu u Beogradu: U znanju je moć, nije u zlobi

„Na zlobu i osionost vlasti odgovaramo silom obrazovanja“: Rektor Đokić pozvao na borbu za autonomiju univeziteta i…

