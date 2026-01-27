Tramp najavio ključan sastanak "Car granica" stiže u Mineapolis, oglasio se i gradonačelnik

Donald Tramp najavio je sastanak Toma Homana sa gradonačelnikom Mineapolisa, Džejkobom Frejem Gradonačelnik Frej otvoren je za saradnju ako je fokus konstruktivan dijalog Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da će se "car granica" Tom Homan sastati sutra sa gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejem u utorak.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa gradonačelnikom Mineapolisa, demokratom koji je kritikovao pooštravanje imigracionih mera federalne vlade u tom gradu. U objavi, Tramp je rekao da se "postiže veliki napredak" u razgovoru sa Frejem. Frej je izjavio danas da je spreman da sarađuje sa visokim zvaničnikom granične službe Tomom Homanom, koga je Tramp poslao u taj grad, ali pod uslovom da je Homan