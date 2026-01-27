Tramp: „Car granica” Tom Homan sastaće se sa gradonačelnikom Mineapolisa

Politika pre 46 minuta
Tramp je rekao da se „postiže veliki napredak” u razgovoru sa gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejem

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da će se „car granica” Tom Homan sastati sutra sa gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejem u utorak. Tramp je napisao na svojoj društevnoj mreži Truth Social da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa gradonačelnikom Mineapolisa, demokratom koji je kritikovao pooštravanje imigracionih mera federalne vlade u tom gradu. U objavi, Tramp je rekao da se „postiže veliki napredak” u razgovoru sa Frejem.
