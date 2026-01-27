Majmuni koji dele znanje kao ljudi: Naučnici otkrili pametan sistem razmene informacija u divljini

Razmena informacija i kolektivno znanje poznato je i nekim vrstama majmuna.

Grupa britanskih i meksičkih naučnika opisala je pametan sistem razmene informacija između manjih grupa u okviru veće zajednice. Informacije od značaja podrazumevale su lokacije na kojima ima najboljih plodova, kao i kada voće zri. Istraživanje koje su sproveli britanski i meksički naučnici pokazalo je da pauk-majmuni dele savete o tome gde da pronađu hranu sa pripadnicima različitih društvenih grupa uz "pametni sistem za deljenje znanja", Primećeno je da ovi