UNSS: Rast ulaganja u obrazovanje u 2026, ali i dalje ispod EU standarda

Republika Srbija u 2026. godini za obrazovanje izdvaja 425,4 milijarde dinara, što čini 17,6 odsto ukupnih rashoda države, pokazuje analiza budžeta za obrazovanje koju je objavila Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS). Iako je reč o nastavku nominalnog rasta ulaganja, analiza ukazuje da sredstva ne prate potrebe modernizacije srednjeg obrazovanja niti evropske preporuke.

Prema podacima iz Zakona o budžetu i Finansijskog plana Ministarstva prosvete za 2026. godinu, realni rast ulaganja u obrazovanje iznosi 10,9%, što je primetan pad u odnosu na godinu dana ranije. U 2025. godini izdvajanja za obrazovanje iznosila su oko 3,2% BDP-a, dok je prosek Evropske unije 4,6% BDP-a, ističe se u saopštenju Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS). „Najveći deo sredstava odlazi na plate u osnovnim i srednjim školama, dok se kapitalna ulaganja u