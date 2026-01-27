Koliko zarađujemo, a koliko nam treba

Prosečna plata u Srbiji iznosi tačno 111.987 dinara, kaže zvanična statistika. Samo što je malo ko zaista i dobija

Prosečna neto zarada veća je za 11,2 je odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno, pokazuje poslednja statistika Republičkog zavoda. Ipak, medijalna neto zarada za novembar 2025. godine iznosila je 86.702 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu tek do ovog navedenog iznosa. Najplaćeniji su i dalje programeri i svi koji rade u IT sektoru, pa je njihova plata u proseku 280.000 dinara, kada im se odbiju porezi i doprinosi. Radnici u rudarstvu u