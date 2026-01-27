Koliko zarađujemo, a koliko nam treba

Vreme pre 5 sati
Koliko zarađujemo, a koliko nam treba

Prosečna plata u Srbiji iznosi tačno 111.987 dinara, kaže zvanična statistika. Samo što je malo ko zaista i dobija

Prosečna neto zarada veća je za 11,2 je odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno, pokazuje poslednja statistika Republičkog zavoda. Ipak, medijalna neto zarada za novembar 2025. godine iznosila je 86.702 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu tek do ovog navedenog iznosa. Najplaćeniji su i dalje programeri i svi koji rade u IT sektoru, pa je njihova plata u proseku 280.000 dinara, kada im se odbiju porezi i doprinosi. Radnici u rudarstvu u
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Plata u Čačku za 16.000 niža od republičkog proseka, evo kolike su zarade u ostalim opštinama Moravičkog ogruga

Plata u Čačku za 16.000 niža od republičkog proseka, evo kolike su zarade u ostalim opštinama Moravičkog ogruga

Morava info pre 1 sat
Rađanje u Srbiji na istorijskom minimumu: U 2025. rođeno najmanje beba od kada se vodi zvanična evidencija

Rađanje u Srbiji na istorijskom minimumu: U 2025. rođeno najmanje beba od kada se vodi zvanična evidencija

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vranjancima plata za 200 evra manja od republičkog proseka

Vranjancima plata za 200 evra manja od republičkog proseka

Nova pre 3 sata
Vranjancima plata za 200 evra manja od republičkog proseka

Vranjancima plata za 200 evra manja od republičkog proseka

Vranje news pre 3 sata
Izdvajanja za obrazovanje u Srbiji i dalje ispod EU standarda

Izdvajanja za obrazovanje u Srbiji i dalje ispod EU standarda

Vranje news pre 3 sata
UNSS: Rast ulaganja u obrazovanje u 2026, ali i dalje ispod EU standarda

UNSS: Rast ulaganja u obrazovanje u 2026, ali i dalje ispod EU standarda

Mašina pre 4 sati
Unija srednjoškolaca: Realni rast ulaganja u prosvetu usporava, kapitalne investicije na niskom nivou

Unija srednjoškolaca: Realni rast ulaganja u prosvetu usporava, kapitalne investicije na niskom nivou

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezProsečna plata

Regioni, najnovije vesti »

Starija žena i pas nastradali u požaru u kući u naselju Umka

Starija žena i pas nastradali u požaru u kući u naselju Umka

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Učenici i profesori Medicinske škole pokazali veliko srce na Savindan, zajedno za Jovanino i Emilijino lečenje

Učenici i profesori Medicinske škole pokazali veliko srce na Savindan, zajedno za Jovanino i Emilijino lečenje

Jugmedia pre 44 minuta
OŠ „Sveti Sava“ obeležila je Dan škole

OŠ „Sveti Sava“ obeležila je Dan škole

RTK pre 35 minuta
Podeljene nagrade mladim talentima

Podeljene nagrade mladim talentima

Jug press pre 45 minuta
(Video) Sekunde delile od katastrofe: Drama u garaži tržnog centra u Kragujevcu, automobil se zapalio, čitav prostor se…

(Video) Sekunde delile od katastrofe: Drama u garaži tržnog centra u Kragujevcu, automobil se zapalio, čitav prostor se ispunio gustim dimom

Blic pre 45 minuta