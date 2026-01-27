Kup Radivoja Koraća, ipak, u Nišu

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je da će završni turnir Kupa Radivoja Koraća biti održan od 18. do 21. februara u Nišu.

Dvorana Sportskog centra „Čair“ u Nišu će tako peti put zaredom, kao i 11. put u poslednjih 12 godina, biti domaćin završnog turnira muškog nacionalnog kupa Srbije. Savez je naveo i da će Finalni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević za košarkašice biti održan 21. i 22. marta u Novom Sadu. Komesar završnih turnira u obe konkurencije biće Branko Aleksić.
