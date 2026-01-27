Danas slavimo Svetog Savu: školska slava, za Savindan se vezuje dosta narodnih običaja

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Savindan kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhiepiskopa.

Praznik Savindan je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom: Sveti Sava, prvi arhiepiskop srpski. Praznik svetog Save je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu, svetkuju ga mnoge zanatlije. Dan svetog Save postao je i školska slava odlukom Sovjeta Knjažestva Srbskog 2. januara 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja iz Kragujevca. Praznik se proslavljao kao školska slava sve do 1945. godine, kada je ukinut odlukom