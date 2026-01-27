Unija pekara traži poskupljenje hleba “sava“ za tri dinara

Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica rekao je da će u četvrtak, 29. januara pekari od Vlade Srbije zatražiti korekciju cene vekne hleba „sava“ sa 62 na 65 dinara.

On je rekao da očekuje da to poskupljenje stupi na snagu 7. februara. Istakao je da ograničenje marži u supermarketima i velikim firmama Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, koja ističe početkom marta, velikim industrijskim pekarama stvara gubitke za oko sedam dinara po proizvodu. Izvor: Beta