Unija pekara traži poskupljenje hleba “sava“ za tri dinara

Morava info pre 3 sata  |  Beta
Unija pekara traži poskupljenje hleba “sava“ za tri dinara

Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica rekao je da će u četvrtak, 29. januara pekari od Vlade Srbije zatražiti korekciju cene vekne hleba „sava“ sa 62 na 65 dinara.

On je rekao da očekuje da to poskupljenje stupi na snagu 7. februara. Istakao je da ograničenje marži u supermarketima i velikim firmama Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, koja ističe početkom marta, velikim industrijskim pekarama stvara gubitke za oko sedam dinara po proizvodu. Izvor: Beta
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara od 7. februara

Euronews pre 1 sat
Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Serbian News Media pre 3 sata
Nov udarac po džepu: Poskupljuje hleb?

Nov udarac po džepu: Poskupljuje hleb?

Pravda pre 3 sata
Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba "Sava" za tri dinara

Newsmax Balkans pre 3 sata
Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba „Sava” za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije traži poskupljenje hleba „Sava” za tri dinara od 7. februara

Politika pre 3 sata
Unija pekara Srbije: Tražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara

Unija pekara Srbije: Tražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara

Nova ekonomija pre 4 sati
Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Unija pekara Srbije: Zatražićemo poskupljenje hleba Sava za tri dinara od 7. februara

Forbes pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Da nam naraštaje ne obrazuju neobrazovani

Da nam naraštaje ne obrazuju neobrazovani

Danas pre 46 minuta
Svetosavska akademija održana ispred Jovine gimnazije

Svetosavska akademija održana ispred Jovine gimnazije

Danas pre 41 minuta
Šta je ETIAS? Detaljan vodič za novi evropski sistem bez kojeg nećete moći u EU: Košta, nema veze sa EES, evo kako da se…

Šta je ETIAS? Detaljan vodič za novi evropski sistem bez kojeg nećete moći u EU: Košta, nema veze sa EES, evo kako da se prijavite, korak po korak

Blic pre 51 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 8. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 8. kolu?

Danas pre 1 sat
Otpušteni nastavnik studentima: Odbio sam da trgujem vašom budućnošću

Otpušteni nastavnik studentima: Odbio sam da trgujem vašom budućnošću

Danas pre 1 sat