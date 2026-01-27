Nov udarac po džepu: Poskupljuje hleb?

Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica rekao je danas da će u četvrtak, 29. januara pekari od Vlade Srbije zatražiti korekciju cene vekne hleba "sava" sa 62 na 65 dinara.

On je za Betu rekao da očekuje da to poskupljenje stupi na snagu 7. februara. - Sve je poskupelo osim brašna, registracija vozila, delovi za vozila, čak i uniforme, a najveće opterećenje su zarade, jer ako hoćemo da plata iznosi 1.400 -1.500 evra, mora i cena hleba da se koriguje, ali i posle toga hleb je najjeftiniji u odnosu na taj proizvod u zemljama u okruženju - rekao je Pralica. Istakao je da ograničenje marži u supermarketima i velikim firmama Uredbom o