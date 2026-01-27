MK Grupa preuzima Dijamant od Fortenove

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
MK Grupa preuzima Dijamant od Fortenove

MK Grupa i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Grupa trebalo da stekne 100 odsto udela u Dijamantu, što kako je saopšteno iz ove kompanije, predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicionih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regiona.

Iz MK Grupe navode da ovaj strateški korak predstavlja važan trenutak za obe kompanije, uz jasnu zajedničku nameru da se proces realizuje odgovorno, transparentno i u skladu sa dugoročnim vizijama rasta, jačanja tržišnih pozicija i daljeg razvoja regionalne agri-food industrije. Transakcija će, kako se dodaje, biti finalizovana nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tela za zaštitu konkurencije. „Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljem razvoju
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant

MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant

Radio 021 pre 38 minuta
MK Grupa kupila zrenjaninski Dijamant od Fortenove

MK Grupa kupila zrenjaninski Dijamant od Fortenove

Ekapija pre 27 minuta
MK Grupa kupuje fabriku ulja Dijamant iz Zrenjanina

MK Grupa kupuje fabriku ulja Dijamant iz Zrenjanina

Insajder pre 1 sat
Prodat Dijamant iz Zrenjanina – evo ko je novi vlasnik čuvene kompanije

Prodat Dijamant iz Zrenjanina – evo ko je novi vlasnik čuvene kompanije

Zrenjaninski pre 1 sat
MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant od Fortenova grupe

MK grupa kupuje zrenjaninski Dijamant od Fortenova grupe

Serbian News Media pre 52 minuta
MK Grupa kupila Dijamant

MK Grupa kupila Dijamant

Nova pre 1 sat
MK Group preuzima „Dijamant“ od Fortenova grupe

MK Group preuzima „Dijamant“ od Fortenova grupe

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Društvo, najnovije vesti »

Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Skup ispred Pravnog fakulteta: Podrška Jeleni Kleut i 16 minuta tišine

Insajder pre 37 minuta
Petrović: Postoje spekulacije da će Vučić stopirati "Mrdićeve zakone" zbog pritisaka iz EU

Petrović: Postoje spekulacije da će Vučić stopirati "Mrdićeve zakone" zbog pritisaka iz EU

N1 Info pre 37 minuta
Pet članova Izborne komisije VST-a podnelo neopozive ostavke: "Izbori sprovedeni u skladu sa Ustavom"

Pet članova Izborne komisije VST-a podnelo neopozive ostavke: "Izbori sprovedeni u skladu sa Ustavom"

N1 Info pre 37 minuta
Vučić: Slučaj Jelene Kleut nema veze s državom, odluku donele njene kolege

Vučić: Slučaj Jelene Kleut nema veze s državom, odluku donele njene kolege

N1 Info pre 37 minuta
Roditelji OŠ "Pavle Savić tvrde da je izabrana nova direktorka, iz škole negiraju

Roditelji OŠ "Pavle Savić tvrde da je izabrana nova direktorka, iz škole negiraju

N1 Info pre 37 minuta