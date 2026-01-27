MK Grupa preuzima Dijamant od Fortenove

MK Grupa i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Grupa trebalo da stekne 100 odsto udela u Dijamantu, što kako je saopšteno iz ove kompanije, predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicionih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regiona.

Iz MK Grupe navode da ovaj strateški korak predstavlja važan trenutak za obe kompanije, uz jasnu zajedničku nameru da se proces realizuje odgovorno, transparentno i u skladu sa dugoročnim vizijama rasta, jačanja tržišnih pozicija i daljeg razvoja regionalne agri-food industrije. Transakcija će, kako se dodaje, biti finalizovana nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tela za zaštitu konkurencije. „Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljem razvoju