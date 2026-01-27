Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno

NIN pre 38 minuta  |  Tanjug
Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno
U toku je blokada više od 20 teretnih prelaza zbog neadekvatne reakcije EU po pitanju tretmana profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, a predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obišao je jutros granični prelaz Batrovci, gde više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj i ukazao da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno. ''To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

Danas pre 3 minuta
AMSS: Putnički saobraćaj na granicama normalan, teretni u blokadi drugi dan

AMSS: Putnički saobraćaj na granicama normalan, teretni u blokadi drugi dan

Newsmax Balkans pre 48 minuta
Čadež o blokadama prevoznika: Direktna šteta biće oko 100 miliona evra dnevno

Čadež o blokadama prevoznika: Direktna šteta biće oko 100 miliona evra dnevno

Blic pre 43 minuta
Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

RTS pre 8 minuta
Drugi dan blokade graničnih prelaza: Vozači kamiona poručuju da ne odustaju dok se pravilo ne promeni

Drugi dan blokade graničnih prelaza: Vozači kamiona poručuju da ne odustaju dok se pravilo ne promeni

Mondo pre 58 minuta
Mandić: Prevoznici proširuju blokadu na još dva granična prelaza na istoku Srbije

Mandić: Prevoznici proširuju blokadu na još dva granična prelaza na istoku Srbije

NIN pre 13 minuta
Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno

Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno

Euronews pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEUŠengenBatrovciMarko ČadežkamionigranicaEESPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

I slatkiši postali luksuz - zalogaj ove poslastice košta više od 5 kilograma krompira

I slatkiši postali luksuz - zalogaj ove poslastice košta više od 5 kilograma krompira

Kamatica pre 3 minuta
Nvidia ulaže još dve milijarde dolara u CoreWeav

Nvidia ulaže još dve milijarde dolara u CoreWeav

Biznis.rs pre 3 minuta
AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

Danas pre 3 minuta
Jedna loša navika u vožnji može trajno da vam ošteti rad motora - izbegavajte je

Jedna loša navika u vožnji može trajno da vam ošteti rad motora - izbegavajte je

Kamatica pre 48 minuta
U Srbiji kapaciteti solarne i vetroenergije premašili jedan gigavat

U Srbiji kapaciteti solarne i vetroenergije premašili jedan gigavat

Danas pre 23 minuta