Srpska pravoslavna crkva i škole danas proslavljaju Svetog Savu

Srpska pravoslavna crkva i škole širom Srbije danas će proslaviti Savindan, u znak sećanja na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača srpske crkve, države i školstva.

U čast Svetog Save širom Srbije, regiona i sveta svake godine organizuju se svetoslavske proslave i akademije, a učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji će školsku slavu obeležiti prigodnim programima. Praznik Svetog Save jedan je od najvećih crkvenih i porodičnih praznika, svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. Prvi pisani trag o školskoj proslavi Savindana je iz 1734. godine kada je obeležen u Sremskim Karlovcima, a knez Mihailo