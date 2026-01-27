Sinegubov: Oko 80 odsto Harkovske oblasti bez struje; Dmitrijev: Povlačenje Kijeva iz Donbasa je put ka miru

Rat u Ukrajini – 1.434. dan. Načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov kaže da je zbog ruskih udara 80 odsto tog regiona bez struje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski očekuje članstvo Kijeva u EU tokom 2027. kao deo bezbednosnih garancija. Ruska komesarka za ljudska prava Tatjana Moskaljkova kaže da Moskva i Kijev razgovaraju o novoj razmeni zarobljenika.

Naftogas: Napad na gasno postrojenje na zapadu Ukrajine, obustavljen rad Ukrajinska državna naftna i gasna kompanija Naftogas saopštila je da je ruski napad ciljao jedno od njenih postrojenja u zapadnom regionu, što je izazvalo požar i obustavilo rad. Kako konstatuje Rojters, Rusija je naglo intenzivirala bombardovanja energetskog sistema Ukrajine od invazije na svog suseda 2022. godine. U saopštenju, kompanija je dodala da je to bio 15. namerni napad na njenu