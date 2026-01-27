Biznis klima u Nemačkoj stagnira u januaru: Indeks ostao na 87,6 poena, bez naznaka oporavka privrede

Poslovna klima u Nemačkoj je u januaru stagnirala u odnosu na prošli mesec, dok je blago poboljšanje biznis sentimenta zabeleženo samo u industriji i trgovini, navodi se u danas objavljenom izveštaju Instituta za ekonomska istraživanja Ifo iz Minhena.

Vrednost indeksa kojim se meri biznis raspoloženje nemačkih kompanija za januar iznosi 87,6 poena, što je isto kao u decembru. Procene trenutne poslovne situacije blago su poboljšane, dok su se očekivanja kompanija neznatno pogoršala, što ukazuje da nemačka privreda bez većeg zamaha ulazi u novu godinu. U prerađivačkoj industriji indeks je primetno porastao, jer su preduzeća zadovoljnija tekućim poslovanjem, a očekivanja su manje pesimistična. Nasuprot tome,