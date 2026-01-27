Gensek NATO-a: Imam lični odnos sa Vučićem, ali mora da ispita Banjsku

„Zapadna vojna alijansa očekuje od Srbije konkretne korake u utvrđivanju odgovornosti za napad na kosovsku policiju u Banjskoj i za nasilje nad pripadnicima KFOR-a u Zvečanu", izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na sednici odbora Evropskog parlamenta u Briselu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) izjavio je u Briselu da zapadna vojna alijansa od vlasti Srbije očekuje utvrđivanje odgovornosti za incidente na Kosovu 2023. godine – za oružani sukob u selu Banjska i za napad na vojnike misije KFOR. Na zajedničkoj sednici dva odbora Evropskog parlamenta – za spoljne poslove i za bezbednost i odbranu, Rute je rekao da je NATO posvećen situaciji na Zapadnom Balkanu i ponovio poznat stav alijanse o napadu na pripadnike
