Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su se on i američki predsednik Donald Tramp složili o „uspostavljanju dve oblasti rada“ kako bi se smirile tenzije između Evropljana i Amerikanaca oko sudbine danske autonomne teritorije Grenland. „Prošle nedelje smo se konačno složili da pokrenemo dve oblasti rada: jednu za NATO, kolektivno, da preuzmemo veću odgovornost za odbranu Arktika“, rekao je Rute Evropskom parlamentu, prenela je britanska agencija