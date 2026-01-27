Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Danas pre 25 minuta  |  Beta
Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su se on i američki predsednik Donald Tramp složili o „uspostavljanju dve oblasti rada“ kako bi se smirile tenzije između Evropljana i Amerikanaca oko sudbine danske autonomne teritorije Grenland. „Prošle nedelje smo se konačno složili da pokrenemo dve oblasti rada: jednu za NATO, kolektivno, da preuzmemo veću odgovornost za odbranu Arktika“, rekao je Rute Evropskom parlamentu, prenela je britanska agencija
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rute: NATO od Srbije očekuje utvrđivanje odgovornosti za Banjsku i za napad na vojnike KFOR-a

Rute: NATO od Srbije očekuje utvrđivanje odgovornosti za Banjsku i za napad na vojnike KFOR-a

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaBriselRusijaDanskaGrenlandKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Generalni sekretar NATO najavio dve oblasti rada sa SAD oko Grenlanda, odbacio zahteve da se formira evropska vojska

Danas pre 25 minuta
Majmuni koji dele znanje kao ljudi: Naučnici otkrili pametan sistem razmene informacija u divljini

Majmuni koji dele znanje kao ljudi: Naučnici otkrili pametan sistem razmene informacija u divljini

Kurir pre 25 minuta
Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Portugalska policija zaplenila devet tona kokaina iz „narko-podmornice“

Politika pre 20 minuta
Brazil: Poplava u zoni rudnika kompanije Vale izazvala ekološku štetu

Brazil: Poplava u zoni rudnika kompanije Vale izazvala ekološku štetu

Politika pre 5 minuta
(Foto) Nešto čudno se dešava na frontu, Rusi se povlače! "Vojnici su u lošem psihičkom stanju"

(Foto) Nešto čudno se dešava na frontu, Rusi se povlače! "Vojnici su u lošem psihičkom stanju"

Blic pre 49 minuta